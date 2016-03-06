Сервис обратного звонка

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок179 просмотров

Создание сервиса обратного звонка callback с расширенным функционалом есть ТЗ.

  • Требуемые навыки  PHP+Yii2 разработчик
  • PHP и MYSQL Знание верстки, css, html,
  • знания javascript, XML, AJAX администрирование UNIX-систем.
  • 3 месяца работы
AJAXCSSHTMLJavaScriptMySQLPHPYii
9 лет назад
konstantin174
Константин 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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