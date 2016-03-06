Редикт 301

есть вопрос по перенаправлению домена первый домен блокировали а на второй нет перенаправления

так как ещё до первого домена срабатывается блокировка, и перенаправление не срабатывается.

блокировка идёт от 1 только провайдера у остальных доступ есть и их перенаправляет.

вот вопрос залил на второй домен сайт он работает зеркально, если я в яше укажу главное зеркало нового домена

не будет ли блокировки и этого домена? да и как быть с гуглом?

можно пообщятся по скайпу чтоб было понятнее и вопрос если решаем то обсудить цены.