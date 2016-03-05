Веб-приложение для обновления онлайн-календаря

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка96 просмотров

Задача: сделать веб-приложение, которое будет парсить файл с логами о событиях и представлять их в виде календаря.  

Жду ваших предложений.  

Техническое задание: https://docs.google.com/document/d/17XwNc-dldBKw1Pp9y3LEewXCbssLDZQOjAbQvPLbRjU

9 лет назад
scramble
Дмитрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров