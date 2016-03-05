Доработки на вордпресс

Для магазина на вордпресс + woocomerce с hiffоnier точка kiev точка uа (буквы о, а, с заменить на латиницу, убрать пробелы)

Нужно исправить проблемы в верстке, изменить логику товарных категорий, улучшить корзину и карточку товара, добавить микроразметку и ЧПУ.

Детали в тз

Оплата по факту или БС.

Срок 5 дней.