Доработки на вордпресс

$102
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки176 просмотров

Для магазина на вордпресс + woocomerce с hiffоnier точка kiev точка uа (буквы о, а, с заменить на латиницу, убрать пробелы)

Нужно исправить проблемы в верстке, изменить логику товарных категорий, улучшить корзину и карточку товара, добавить микроразметку и ЧПУ. 

Детали в тз

Оплата по факту или БС. 

Срок 5 дней. 

WordPress
9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров