нужно сделать копию очень простого сервиса. Нужно сделать копию со всем функционалом Именно точно такую же среду. Дизайн прям скопировать у них. Внутренности написать с нуля. Из функций там ввод ...
Доработки на вордпресс
Для магазина на вордпресс + woocomerce с hiffоnier точка kiev точка uа (буквы о, а, с заменить на латиницу, убрать пробелы)
Нужно исправить проблемы в верстке, изменить логику товарных категорий, улучшить корзину и карточку товара, добавить микроразметку и ЧПУ.
Детали в тз
Оплата по факту или БС.
Срок 5 дней.
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