Написать тз и отрисовать личный кабинет

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки159 просмотров

Нужно создать тз и сделать прототип личного кабинета по примеру сайта advertisers.leadia.ru

Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве рекламодателя, чтобы увидеть логику работы. Тз нужно для программиста, чтобы избежать прений сторон при работе.

юрист регистрируется в системе выбирает категории права, по которым он хочет получать заявкиразные категории стоят по-разному (это задается администратором)поступает заявка, юристу приходит емейл и смс (опционально выбирается в личном кабинете),  деньги списываются со счета  юристадолжна быть возможность отбраковать заявку с разными статусами -     не дозвониться    вопрос не актуален    не адекватный клиент    и т.п.

Нужно вести оплату, биллинг. при нулевом бюджете отключать поток заявок, высылать уведомление когда баланс заканчивается (высылать емейл при остатке ХХ р.) - отключать клиента. Ну и так далее.. 

Я хочу, чтобы кто-то мне все эти "хотелки" оцифровал и продумал разные варианты развития ситуации. 

В откликах просьба приводить примеры таких работ.

Спасибо. 

9 лет назад
Oleg_Piter
Олег 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров