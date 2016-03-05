Написать тз и отрисовать личный кабинет

Нужно создать тз и сделать прототип личного кабинета по примеру сайта advertisers.leadia.ru

Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве рекламодателя, чтобы увидеть логику работы. Тз нужно для программиста, чтобы избежать прений сторон при работе.

юрист регистрируется в системе выбирает категории права, по которым он хочет получать заявкиразные категории стоят по-разному (это задается администратором)поступает заявка, юристу приходит емейл и смс (опционально выбирается в личном кабинете), деньги списываются со счета юристадолжна быть возможность отбраковать заявку с разными статусами - не дозвониться вопрос не актуален не адекватный клиент и т.п.

Нужно вести оплату, биллинг. при нулевом бюджете отключать поток заявок, высылать уведомление когда баланс заканчивается (высылать емейл при остатке ХХ р.) - отключать клиента. Ну и так далее..

Я хочу, чтобы кто-то мне все эти "хотелки" оцифровал и продумал разные варианты развития ситуации.

В откликах просьба приводить примеры таких работ.

Спасибо.