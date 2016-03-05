Нужно сделать сайт обменного пункта. ТЗ по запросу.
Написать тз и отрисовать личный кабинет
Нужно создать тз и сделать прототип личного кабинета по примеру сайта advertisers.leadia.ru
Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве рекламодателя, чтобы увидеть логику работы. Тз нужно для программиста, чтобы избежать прений сторон при работе.
юрист регистрируется в системе выбирает категории права, по которым он хочет получать заявкиразные категории стоят по-разному (это задается администратором)поступает заявка, юристу приходит емейл и смс (опционально выбирается в личном кабинете), деньги списываются со счета юристадолжна быть возможность отбраковать заявку с разными статусами - не дозвониться вопрос не актуален не адекватный клиент и т.п.
Нужно вести оплату, биллинг. при нулевом бюджете отключать поток заявок, высылать уведомление когда баланс заканчивается (высылать емейл при остатке ХХ р.) - отключать клиента. Ну и так далее..
Я хочу, чтобы кто-то мне все эти "хотелки" оцифровал и продумал разные варианты развития ситуации.
В откликах просьба приводить примеры таких работ.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен парсер отсюда http://sletat.ru/sale-of-tours/ и отсюда http://vandrouki.ru/2016/ Должны оформляться в статью и добавляться на сайт (примеры как это должно выглядеть здесь http://c-surfing.club/ru/akcii_russkie - представление ) . CMS сайта - друпал 7Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Нужен скрипт который будет работая на моем хостинге, автоматом забирать публикацию в группе ВК и постить её в группе Одноклассники. Интересует цена и сроки. Группа донор - http://vk.com/vnz_v_bolgariiЗакрыт9 лет назад
Для знатоков wp. На сайте wordpress нужно прописать сценарий возможности бесплатного\платного размещения заказа со стороны заказчика и бесплатного\платного размещения отклика на заказ со стороны исполнителя. Первично уже что то работает, но не верно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $20
НА основе дизайна http://www.samsung.com/ru/home/ сделать ленд на компьютерную тематику. Сырой набросок с ужасным дизайном здесь: http://helpiti.wix.com/helpit Нужно изменить текст (текст мой), поменять все фото, привязать форму оплаты, виджеты ВК, ОК, FB.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
перенес сайт на хостинг а теперь мне выдает вот это http://prntscr.com/abibf8 нужно разобраться с этим и все исправить.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, фрилансеры. Требуется сделать проект по логистике, информации не много. Сайт на подобии - ilguk.com Отсюда нужно взять живые грузы - haulageexchange.co.uk Нужна геолокация по грузам и свободным транспортам. Может быть ...Закрыт9 лет назад
Создать XML файл для выгрузки cian,avito, яндекс + минимальный функционал личного кабинета. Для начала только по аренде жилой недвижимости. Оплата по договоренности.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо на сервере (ubunta сборка bitnami) настроить корректную работу протокола https. На этом сервере 2 сайта которые работают на Yii (вернее сам сайт и его админка на поддомене). После редизайна основного сайта, почему-то перестала работать ...Закрыт9 лет назад
Музыкальный сайт. Нужно вывести из бд данные в формате: исполнитель; название песни; url В файл .txt Файл должен обновляться раз в час (брать новые данные с бд).Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад