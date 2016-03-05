Прописать сценарий в сайте на wp

Для знатоков wp.

На сайте wordpress нужно прописать сценарий возможности бесплатного\платного размещения заказа со стороны заказчика и бесплатного\платного размещения отклика на заказ со стороны исполнителя.

Первично уже что то работает, но не верно по сути. Может, вообще заменить иным?

Более подробно в аттаче.