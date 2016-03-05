Прописать сценарий в сайте на wp

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Закрыт1 заявка129 просмотров

Для знатоков wp.

На сайте wordpress нужно прописать сценарий возможности бесплатного\платного размещения заказа со стороны заказчика и бесплатного\платного размещения отклика на заказ со стороны исполнителя.

Первично уже что то работает, но не верно по сути. Может, вообще заменить иным?

Более подробно в аттаче.

WordPress
9 лет назад
newfreelance24
Вадим 
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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