Cоздать лендинг

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки158 просмотров

НА основе дизайна http://www.samsung.com/ru/home/

сделать ленд на компьютерную тематику. Сырой набросок с ужасным дизайном здесь:  http://helpiti.wix.com/helpit

Нужно  изменить текст (текст мой), поменять все фото, привязать форму оплаты, виджеты ВК, ОК, FB.

9 лет назад
pilay240186
Антон 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров