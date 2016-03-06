Нужен парсер с 2х сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок296 просмотров

Нужен парсер отсюда http://sletat.ru/sale-of-tours/ и отсюда http://vandrouki.ru/2016/

Должны оформляться в статью и добавляться на сайт (примеры как это должно выглядеть здесь http://c-surfing.club/ru/akcii_russkie - представление ) . CMS сайта - друпал 7

Drupal
9 лет назад
N_O_R_A
36 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kalashnikov_ka
Константин 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$35
4 дня
Взялся за заказ, вроде бы сделал, но после полной оплаты выяснилось, что фильтры настроены неправильно - одна и та же информация с сайтов дублируется каждый час, сайт заполнен однотипными сообщениями. В течение 2х недель не смог исправить. Теперь вынуждена делать новую заявку из-за его недоработки. Если и будете работать с данным исполнителем, оплачивайте только после полной проверки всей работы.

Заявки фрилансеров

kalashnikov_ka
Константин 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад