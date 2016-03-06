Нужен парсер с 2х сайтов

Взялся за заказ, вроде бы сделал, но после полной оплаты выяснилось, что фильтры настроены неправильно - одна и та же информация с сайтов дублируется каждый час, сайт заполнен однотипными сообщениями. В течение 2х недель не смог исправить. Теперь вынуждена делать новую заявку из-за его недоработки. Если и будете работать с данным исполнителем, оплачивайте только после полной проверки всей работы.