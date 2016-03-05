В шапке сайта http://goo.gl/DOrl9j выводятся курсы валют и информация о погоде. Необходимо реализовать аналог такого решения.
Доработать форму оплаты Приват24 и LiqPay
Задача такая. Переобновить апи коды Приват24 и Ликпей. Проект разрабатывали в 2013 году, и через полгода заморозили, вот только недавно открыли, пытались сделать оплату, и произошла ошибка в Ликпее и в Приват24.
Кто сможет устранить данную проблему?
Предоплату - не ждите.
Я человек честный, и оплачивать буду только по факту работ.
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