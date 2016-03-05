Доработать форму оплаты Приват24 и LiqPay

Задача такая. Переобновить апи коды Приват24 и Ликпей. Проект разрабатывали в 2013 году, и через полгода заморозили, вот только недавно открыли, пытались сделать оплату, и произошла ошибка в Ликпее и в Приват24.

Кто сможет устранить данную проблему?

Предоплату - не ждите.

Я человек честный, и оплачивать буду только по факту работ.