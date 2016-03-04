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Калькулятор доходности
Нужно создать калькулятор для подсчета прибыли на вкладе. Для дизайна использовать Bootstrap или аналоги.
Пользователь вводит от руки (или выбирает с помощью бегунка):
1. Стартовая сумма
2. Ежемесячное пополнение
3. Срок вклада
В зависимости от ряда параметров (выбирается галочкам) начисляемый процент должен меняться.
На выходе получаем сумму к возврату.
Хочу, чтобы не было необходимости обновлять страничку для подсчета результата, а финальная цифра менялась автоматически по мере заполнения параметров.
Прошу привести примеры и оценить работу. Спасибо
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