Калькулятор доходности

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок210 просмотров

Нужно создать калькулятор для подсчета прибыли на вкладе. Для дизайна использовать Bootstrap или аналоги. 

Пользователь вводит от руки (или выбирает с помощью бегунка): 

1. Стартовая сумма 

2. Ежемесячное пополнение 

3. Срок вклада 

В зависимости от ряда параметров (выбирается галочкам) начисляемый процент должен меняться. 

На выходе получаем сумму к возврату. 

Хочу, чтобы не было необходимости обновлять страничку для подсчета результата, а финальная цифра менялась автоматически по мере заполнения параметров. 

Прошу привести примеры и оценить работу. Спасибо

Bootstrap
9 лет назад
posetion
Евгений 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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