Оптимизация JS/css

Необходимо оптимизировать JS и CSS на главной странице сайта, чтобы не было ошибки в developers.google.com/speed

Текст ошибки: Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображение.Количество блокирующих скриптов на странице: 10. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 6. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.