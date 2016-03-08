Оптимизация JS/css

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок188 просмотров

Необходимо оптимизировать JS и CSS на главной странице сайта, чтобы не было ошибки в   developers.google.com/speed

Текст ошибки: Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображение.Количество блокирующих скриптов на странице: 10. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 6. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

CSSHTMLJavaScript
9 лет назад
dark67
Виктор 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад
$10
1 день
Сотрудничество прошло успешно, попутно Анатолий помог решить и другие проблемы с сайтом. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Все ок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад