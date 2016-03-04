Каркас сайта благотворительного фонда: Готовый шаблон + PHP + Mysql

Существует благотворительный фонд "Ти не сам", который оказывает помощь детям с особыми потребностями. Фонду нужен сайт для развития и освещения своей деятельности.

Уже найден готовый HTML-шаблон, который максимально подходит под нужды фонда по структуре. У фонда есть свой логотип.

Есть также очень простенький конструктор интерфейсов редактирования информации в БД Mysql, написанный на PHP.

Что нужно сделать:

Создать каркас сайта, который затем уже собственными силами будет видоизменяться под текущие нужды. Если подробнее - создать структуру БД и подключить её к "конструктору" для ввода и редактирования данных, а также написать "фронтенд" сайта, выводящий информацию из БД в выбранном шаблоне HTML5.

Теоретически можно рассмотреть и какую-то популярную CMS типа Wordpress, но использование конструктора предпочтительнее, т.к. он максимально упрощает пользование сайтом и вопрос дальнейшей поддержки и модернизации.

В прикреплённых файлах:

site.rar - HTML5-шаблон

cms.rar - те файлы конструктора, с которыми нужно будет работать (админка+конфиги таблиц). Все остальные файлы дам при разработке.