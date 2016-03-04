Сделать web скрипт

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Закрыт2 заявки183 просмотра

Нужно сделать точно такое же

http://vk.cc/4RUUqd

только для игры рапидо (8 из 20) http://www.stoloto.ru/quickgames#rapido

сам автор делать отказался.

стили соответственно 1 в 1 брать нельзя ;)

скрипт будет размещаться на сайте http://vk.cc/4KgyQl

9 лет назад
kisskiller
Денис 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов

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