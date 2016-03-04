Бэкенд для выплат пользователям через Яндекс кассу

Есть список заявок для выплаты пользователям. Список в виде таблицы в базе (mysql). Необходимо написать крон-скрипт для отправки этих заявок пользователям через Яндекс кассу с проверкой статуса отправки. Сайт на самописном движке, поэтому придется работать в его рамках. Документация на API Яндекс Кассы: https://tech.yandex.ru/money/doc/payment-solution/payout/intro-docpage/

Требования к кандидатам: опыт разработки на php не мене двух лет, опыт работы с git и API (не обязательно с Яндекс Кассой).

В заявках хочу видеть ориентировочный срок выполнения работы в часах и стоимость часа вашей работы.

Веб студии просьба не беспокоить. Ищу прямого исполнителя с перспективой продолжения работы над этим проектом.