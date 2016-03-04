Доработать WP сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок144 просмотра

Необходимо написать виджет для главной и еще несколько небольших доработок. Подробности скину в личку.

WordPress
9 лет назад
guest_1454671450755
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров