Доработка корзины и оформление заказов на Yii

Требуется добавить несколько полей в оформление корзины, подключить автоматический расчет стоимости доставки (через карту Яндекс), интегрировать Яндекс кассу.

Предполагается продолжительная работа с исполнителем, спектр задач – от простых до сложных.

Перечислите ваши проекты (на Yii1 и отдельно на Yii2) и описать самые сложные решения,

которые вы делали в рамках их реализации. Сколько времени в день можете уделять проекту?

Шаблонные ответы "готов", "могу", "давайте созвонимся" сразу игнорирую. Студиям просьба не беспокоить.