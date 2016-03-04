Доработка корзины и оформление заказов на Yii

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки130 просмотров

Требуется добавить несколько полей в оформление корзины, подключить автоматический расчет стоимости доставки (через карту Яндекс), интегрировать Яндекс кассу.  

Предполагается продолжительная работа с исполнителем, спектр задач – от простых до сложных. 

Перечислите ваши проекты (на Yii1 и отдельно на Yii2) и описать самые сложные решения,  

которые вы делали в рамках их реализации.  Сколько времени в день можете уделять проекту?

Шаблонные ответы "готов", "могу", "давайте созвонимся" сразу игнорирую. Студиям просьба не беспокоить.

Yii
9 лет назад
terehov1989
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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