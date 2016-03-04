РЕЖИМ РАБОТЫ 30-40 часов в неделю (возможен гибкий график). ТРЕБОВАНИЯ: - от 1 года опыта работы php-программистом - понимание чужого кода, ответственность, четкое соблюдение сроков сдачи работы - ...
Доработка корзины и оформление заказов на Yii
Требуется добавить несколько полей в оформление корзины, подключить автоматический расчет стоимости доставки (через карту Яндекс), интегрировать Яндекс кассу.
Предполагается продолжительная работа с исполнителем, спектр задач – от простых до сложных.
Перечислите ваши проекты (на Yii1 и отдельно на Yii2) и описать самые сложные решения,
которые вы делали в рамках их реализации. Сколько времени в день можете уделять проекту?
Шаблонные ответы "готов", "могу", "давайте созвонимся" сразу игнорирую. Студиям просьба не беспокоить.
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