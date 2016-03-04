Поправить видео на сайте и сделать пару маленьких правок, работы на 10-15 минут, 100р
Разработка 2 сайтов на 1с-bitrix
Здравствуйте! Необходимо сделать 2 сайта на 1c-bitrix , с адаптивной версткой для разных устройств. Ориентировочное количество страниц каждого сайта: 20+. Ссылка на ТЗ : https://drive.google.com/open?id=1LjXdHrawEMruE-xt1B8G1v41Hk7JrC05hVm9Y1dfc98 и https://docs.google.com/document/d/1S2iPPKpS3UiY8HG1zXlWEcs6lbSZoEGl3ZHX5QlfB-c/edit . В какие сроки и какую цену примерно можете оценить работу?
Заявки фрилансеров
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