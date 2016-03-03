Необходима разработка финансового сервиса с нуля, согласно нашего ТЗ. Опыт в сфере платежных сервисов, будет большим преимуществом. Прошу оставлять ваши заявки, ТЗ отправим в личной переписке.
Исправление в интернет-магазине на СMS ViArt Shop 4.1
Здравствуйте. Требуется решить 2 задачи.
1) Сделать рабочую копию магазина. Исходник: http://vmgcompany.ru/ Песочница: http://vmgtest2.mcdir.ru/ Как видите, русские символы в меню отчего-то игнорируются (я далал копию как через wget/phpmyadmin, так и сливая файлы на локальную машину). Движок лицензированный, кодированные файлы все известны: http://yadi.sk/d/8tPo8awV5pUjk Предлагаю решить эту проблему на нашем хостинге. Песочница расположена ровно там же, где и основной сайт, тот же аккаунт того же хостера, то есть настройки должны полностью совпадать. Может, у меня просто руки кривые )) а может, что посложней, не могу разобраться без специалиста.
2) Была сделана модификация, которая подгружает все товары данного Партнера под описанием в виде дерева, пример: http://vmgcompany.ru/magma-o-kompanii Однако, что-то сломалось, и теперь в это дерево выгружаются товары всех Партнеров. Категории, в которых присутствуют товары данного Партнера, выгружаются корректно. Также не срабатывает эта фича во вновь добавленном Партнере: http://vmgcompany.ru/evetron-o-kompanii Это требуется исправить.
Заранее признателен за ваше предложение. Прошу писать вашу оценку работ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Работа с cms joomla. Сайт premialis.com.ua нужно убрать меню (блок справа). Раздвинуть место для текста, наладить virtuemart , добавить плагин " оставить заявку". Это не все, детали точнее напишу тому, кто умеет.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте нужно убрать у сайта мобильную версию сайта. Сайт построен на OpencartВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть админка на бутстрапе. Поработат прогер, добавил один функционал, отвалился другой, нужно поправить. Что конкретно было сделано и что отвалилось – в прикрепленном файле тз В ответе прошу указать стоимость работВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Здравствуйте, есть срочная работа, требуется Грамотный специалист по WorpPress со знанием AJAX Жду заявок, оставляйте ваш скайп для связи. С Уважением, Владислав.Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно добавить 45 новых страниц на сайте www.pilotorg.ru на них создать и добавить текст 1 – 3 предложение изображение можно брать с сайта, таблица с ценами так же с сайта, а так же ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно дополнить блок с заявкой yadi.sk/i/P9AlrP-PpqaiR, в текстовой строке "Выберите тип дерева" тип должен подгоняться автоматически в зависимости от страницы (не обязательно, если сложно реализовать не нужно): www.pilotorg.ru/nashi-pil... – ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Ищем человека, который может полностью взять на себя реализацию нескольких Javascript калькуляторов – программирование, верстка с учетом стилей сайта, интеграция на сайт. Знание php также ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Задача: реализовать модуль подбора смазочных материалов по марке, модели и типу двигателя, с учетом выбранной категории (например: легковые автомобили, грузовые автомобили). Идеал: http://test15.itepro.ru Важно отметить то, что модуль должен ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
ПОМОГИТЕ ХЕЛП! 1) пропали отзывы не отображают http://prntscr.com/aao3nj 2) кнопка купить не выводит сообщение что добавлено в корзину а просто помещает в корзину, если нажать на корзину http://prnt.sc/aao05o aparat.uaВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад