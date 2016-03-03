Исправление в интернет-магазине на СMS ViArt Shop 4.1

Здравствуйте. Требуется решить 2 задачи.

1) Сделать рабочую копию магазина. Исходник: http://vmgcompany.ru/ Песочница: http://vmgtest2.mcdir.ru/ Как видите, русские символы в меню отчего-то игнорируются (я далал копию как через wget/phpmyadmin, так и сливая файлы на локальную машину). Движок лицензированный, кодированные файлы все известны: http://yadi.sk/d/8tPo8awV5pUjk Предлагаю решить эту проблему на нашем хостинге. Песочница расположена ровно там же, где и основной сайт, тот же аккаунт того же хостера, то есть настройки должны полностью совпадать. Может, у меня просто руки кривые )) а может, что посложней, не могу разобраться без специалиста.

2) Была сделана модификация, которая подгружает все товары данного Партнера под описанием в виде дерева, пример: http://vmgcompany.ru/magma-o-kompanii Однако, что-то сломалось, и теперь в это дерево выгружаются товары всех Партнеров. Категории, в которых присутствуют товары данного Партнера, выгружаются корректно. Также не срабатывает эта фича во вновь добавленном Партнере: http://vmgcompany.ru/evetron-o-kompanii Это требуется исправить.

Заранее признателен за ваше предложение. Прошу писать вашу оценку работ.