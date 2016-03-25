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Завершен3 заявки128 просмотров

Работа с cms joomla. Сайт premialis.com.ua нужно убрать меню (блок справа). Раздвинуть место для текста, наладить virtuemart , добавить плагин " оставить заявку". Это не все, детали точнее напишу тому, кто умеет.

Joomla
9 лет назад
lemac2010
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$50
3 дня
Работали над моим сайтом premialis.com.ua. Вот список задач, которые я запросил: 1) Убрать правое меню и расширить место для текста и фото и чтобы больше отображалось позиций магазина 2) Убрать картинки слева в меню 3) Настроить индексацию картинок как в материалах, так и в карточке товара. 4) Настроить карту сайта 5) Настроить работу интернет магазина: оформить заказ, оставить заявку, исправить ошибку с валютой. показ цены. 6) Настроить отзывы чтобы отображались 7) Настройка почты от имени Premialis Все сделано кропотливо и точно. С моим сайтом возникло очень много проблем, так как прошлый хостинг не давал нормально работать сайту. Владимир перенес все на новый хостинг, попутно исправляя все ошибки. Вел переписку как с прошлым разработчиком сайта, так и администрацией хостинга. Добился правильных настроек для моего сайта и дожал все вопросы. Не смотря на трудности с настройкой почты, нашел способ как сделать оптимально просто для меня. Как человек, Владимир оказался очень терпелив и учтителен, принимал во внимание то, что я не очень опытный пользователь. Те вопросы, которые он решать не должен был, он решил, зная что в будущем у меня могли бы возникнуть проблемы с сайтом, за что отдельное спасибо. Кто хочет попробовать как теперь работает мой сайт - милости прошу, оставляйте заявку, делайте заказ с пометкой "тест!" и я с радостью отвечу) Очень важный момент - Владимир решает как сложные, так и легкие задачи и берется за роботу доводя ее под ключ! Работа выполнена профессионально!
Владислав отличный заказчик. Четкое ТЗ Постоянно на связи, можно онлайн уточнить любые моменты по реализации задачи. Понимает что хочет и четко объясняет элементы задачи, с примерами. Никаких проблем с оплатой. Рекомендую к сотрудничеству.

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StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад