Добрый день. Идея такова что бы совершать звонки на ватсап или веблансер с мобильной версии сайта. Смтуация такая: зашел на сайт с мобильного устройства или планшета, возникли вопросы, нажал на иконку вайбер или ...
Правки по сайту
Есть список правок по сайту на wordpress.Около 50 изменений, предыдущий разработчик насчитал 32 часа работы.
Необходим исполнитель что бы это реализовать.
Напишите пожалуйста стоимость часа у вас.
Связь по телефону.
Выбранный исполнитель
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