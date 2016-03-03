Правки по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок152 просмотра

Есть список правок по сайту на wordpress.Около 50 изменений, предыдущий разработчик насчитал 32 часа работы.

Необходим исполнитель что бы это реализовать.

Напишите пожалуйста стоимость часа у вас.

Связь по телефону.

9 лет назад
boroznoff2016
Олег 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

rolport
Михаил 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$320
7 дней

Заявки фрилансеров

rolport
Михаил 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад