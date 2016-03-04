Создать дополнение (виджет) для вордпресс.

Добрый день.

Идея такова что бы совершать звонки на ватсап или веблансер с мобильной версии сайта.

Смтуация такая: зашел на сайт с мобильного устройства или планшета, возникли вопросы, нажал на иконку вайбер или ватсап и! если у тебя установлено одно из приложений, тотты автоматически совершаешь звонок на приложение (вайбер или ватсап).

Вот на этом сайте (если заходитьс моб устр) есть панелька внизу экрана с кнопками шеринга (фецсбук, вк, ватсап, вайбер) vip-house116.ru. Вместо шеринга хотелось бы звонки на вайбер и ватсап

Оплата - договорная

Сроки - не горит

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