Убрать элементы оформления и расставить рекламные коды на сайте

  1. Биржа фриланса
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Завершен3 заявки122 просмотра

Здравствуйте. Сайт на вордпресс. Нужно убрать элементы оформления и расставить рекламные коды на сайте, а так же переместить на другие места часть старых кодов. ТЗ предоставлю.

WordPress
9 лет назад
bmvr
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$15
1 день
Работа сделана была правильно. Я доволен.
Все хорошо. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад