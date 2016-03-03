Мультиязычность на wordpress

Есть сайт http://belarus-luxembourg.lu/ Сайт в оригинале на домене lu будет на английском языке. Есть кнопка ru в шапке. Надо, чтобы при нажатии на кнопку ru происходил переход на русскую версию сайта. Новости будут поститься и на русском и на ангнлийском. Ну или предлагайте свой вариант решения мультиязычности