Мультиязычность на wordpress

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Закрыт8 заявок142 просмотра

Есть сайт http://belarus-luxembourg.lu/  Сайт в оригинале на домене lu будет на английском языке. Есть кнопка ru в шапке. Надо, чтобы при нажатии на кнопку ru происходил переход на русскую версию сайта. Новости будут поститься и на русском и на ангнлийском. Ну или предлагайте свой вариант решения мультиязычности

WordPress
9 лет назад
farmaceft
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6 лет назад

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