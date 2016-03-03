сделать вывод на сайт, выбор авто и тд, для тех кто уже работал с текдоком.
Создать анимационный ролик в шапке сайта
Просим рассмотреть возможность создания анимационного ролика в формате HTML для замены существующего ролика выполненного на FLASH.
Ссылка на сайт http://www.yse-electro.ru/
Ролик виден на любой странице сайта.
Он анимирует в автоматическом режиме все времена года (зимой идёт снег, весной распускается сакура, летом растут цветы и летают бабочки, осенью - листопад, под новый год логотип одевается в шапку деда Мороза).
Всё это меняется автоматически по времени сервера, на котором размещён сайт.
Суть задачи: избавиться от FLASH и сделать всё то же самое только в HTML формате, для нормального восприятия и отображения на компьютерах посетителей сайта этой анимации всеми браузерами и поисковиками.
В эту же задачу входит и переделка часов, показывающих время в Санкт-Петербурге (расположенных в шапке в правом верхнем углу).
Детали обсудим с Исполнителем.
Ждём Ваших предложений!
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