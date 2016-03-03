Корректировки сайта

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Закрыт1 заявка131 просмотр

Добрый день!

Есть сайт на Joomla 2.5

Шаблон - http://eco-slon.ru/

Нужно в мобильной версии поправить карту, чтобы отображение было нормальным.

И попробовать что то сделать с загрузкой шаблона, так как загрузка идет медленная и при открытии шаблона идет загрузка в столбец.

Joomla
9 лет назад
Ovcharkin
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров