сделать вывод на сайт, выбор авто и тд, для тех кто уже работал с текдоком.
Корректировки сайта
Добрый день!
Есть сайт на Joomla 2.5
Шаблон - http://eco-slon.ru/
Нужно в мобильной версии поправить карту, чтобы отображение было нормальным.
И попробовать что то сделать с загрузкой шаблона, так как загрузка идет медленная и при открытии шаблона идет загрузка в столбец.
Заявки фрилансеров
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