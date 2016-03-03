Разработка административной части сайта сервисного центра

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки96 просмотров

Необходимо разработать админку.  

Основной функционал: 

-Группы пользователей (администратор – полный доступ, менеджер -работа с заявками,пользователь -подача заявок, работа в ЛК) 

-Возможность зарегистрировать личный кабинет пользователя, с присвоением уникального ID. Регистрация должна одобряться администратором. 

ЛК администратора/менеджера: 

-Возможность поиска по названию компании. 

-Сортировки заявок по параметрам 

-Возможность посмотреть историю  взаимодействия с сервисным центром. Например, принтер Canon-111 был в ремонте 3 раза. По каждому ремонту своя заметка. Ее может посмотреть менеджер, при обработке заявки. 

-Обработать заявку с присвоением статуса. Прикрепить акт выполненных работ, либо акт должен генерироваться автоматически, при указании нужных данных. 

ЛК посетителя 

-Возможность заполнить данные пользователя (в основном юр.лица). 

-Добавить список оборудования 

-Видеть статус заявки 

-Скачать акт выполненных работ 

Обработка заявок 

-Согласно изображению.

Верстка с нас.

9 лет назад
dogmaweb
Антон 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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