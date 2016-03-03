Восстановить работоспособность модуля для DLE 10.6

Есть модуль видеоархива для DLE, называется Explay Movie 1.4. В последних версиях DLE (нужно именно для 10.6) он не работает, точнее не работает некторый функционал, к примеру импорт видеозаписей с видеохостингов.

Возможно работоспособность утеряна из за того, что на видео хостингах меняется APi или еще чего, причины мне неизвестны.

Нужно полностью восстановить работоспособность модуля.