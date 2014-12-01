Нужно расширение для Chrome, которое будет блокировать рекламные посты вконтакте. То есть посты, соответствующие настройки просто не должны показывать на стенах людей, сообществ, новостей. В настройках должен быть такой функционал (чекбоксы): ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно адаптировать модуль DLE, чтобы работал в версии 10.6 Пердположительно он работал еще в 10.0 версии.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Есть модуль видеоархива для DLE, называется Explay Movie 1.4. В последних версиях DLE (нужно именно для 10.6) он не работает, точнее не работает некторый функционал, к примеру импорт видеозаписей с видеохостингов. Возможно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Есть скрипт файлообменника. Работает на PHP 5.6. Нужно его немножко доработать - добавить загрузку файлов через API на "облачное хранилище" хостинга selectel.ru. Более подробно в ЛС.Закрыт10 лет назад
- $6
Есть скрипт файлообменника, работает на PHP, однако на VPS сервере напрочь отказывается загружать файлы на FTP (на виртуальном хостинге и локальном хосте все работает). Сервер находится в облаке EC2 Amazon AWS, работает под Windows, ...Завершен9 лет назад
- $5
Файлообменник работает на PHP. На данный момент для загрузки файлов он использует FTP. Нужно доработать загрузку (только загрузку) на облачное хранилище хостинга selectel.ru, чтобы загрузка производилась через API. ...Закрыт10 лет назад
- $5
Есть скрипт файлообменника. Файлы загружаются на Ftp сервер. На виртуальном хостинге все работает хорошо, но при переносе скрипта на VPS сервер, функция загрузки файлов на FTP сервер перестает работать. Сервер ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $10
Есть скрипт файлообменника, работает на PHP. По умолчанию он загружает файлы на веб сервер. Нужно расширить функционал, добавить возможность загрузки файлов на облачное хранилище хостинга selectel.ru Эта функция должна включаться и отключаться в админке.Завершен10 лет назад
- $10
Есть скрипт файлообменника, работает на PHP. По умолчанию он загружает файлы на веб сервер. Нужно расширить функционал, добавить возможность загрузки файлов на amazon S3. Эта функция должна включаться и отключаться в админке.Закрыт10 лет назад
Есть графический макет, нужно сверстать из него шаблон для Wordpress.HTML-верстка25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $3
Есть сервер под Debian Linux, доступ к нему по ssh. Нужно сделать его полный бекап (система, приложения, данные, в общем все что есть на сервере), чтобы потом можно было его развернуть на ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист по Flash для доработки и создания дополнительного функционала видеочата. Желательно, чтобы разбирался в Wowza Media Server. Специалист нужен на постоянной основе. Сам клиент работает на flash, связь с ним по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $5
Нужно установить SSL сертификат на сервер. Сервер Apache, работает под Windows на платформе OpenServer.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Есть сайт на DLE, у него есть модуль, называется Explay Movie. Сейчас сайт использует php 5.2, но если включить php 5.4 или 5.4 работа модуля нарушается. Не работает всего одна функция. Нужен ...Завершен11 лет назад
- $1000
Для доработки и исправления багов интернет проекта нужен специалист по Wowza Media Server. Также будут необходимы знания Flash, PHP, JS. Без портфолио и отзывов не беспокоить.Закрыт11 лет назад
Нужен бот знакомств для скайпа под Windows. Например, пользователь 1 посылает боту: "Познакомлюсь с девушкой из Москвы", а бот ему отвечает сообщением, которое написали другие пользователи, например ответ такой "Познакомлюсь с парнем ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
На сайте установлен модуль фотографий Titan. Нужно сделать корректное отображение title, meta description и meta keywords. 1. На странице фотографий title - Название фотографии - название альбома - название модуля. ...Закрыт11 лет назад
- $30
Нужно подключить к сайту на DLE 9.8 платежный агрегатор. Система баланса на сайте организована, и один агрегатор уже подключен, но так как он работает не очень хорошо, нужно подключить другой и сделать ...Закрыт11 лет назад
- $10
Такая проблема, есть модуль для dle 9.8 назвыется explay movie 1.4 в нем надо исправить ряд ошибок 1. При навигации в категории в title вместо страница № ... ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужен скрипт видеочата рулетки на flash + mysql, с возможностью выбора пола собеседника. Работал чтобы через Flash media server. Возможность регистрации, переписки, аватарки, кнопка жалоба, возможность создавать трасляции. Админка: просмотр ...Закрыт11 лет назад