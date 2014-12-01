skapunker

Иван skapunker

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Вебмастер, верстальщик, копирайтер

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Расширение для Chrome.

    Нужно расширение для Chrome, которое будет блокировать рекламные посты вконтакте. То есть посты, соответствующие настройки просто не должны показывать на стенах людей, сообществ, новостей. В настройках должен быть такой функционал (чекбоксы):  ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Восстановить работоспособность модуля для DLE 10.6

    $20

    Есть модуль видеоархива для DLE, называется Explay Movie 1.4. В последних версиях DLE (нужно именно для 10.6) он не работает, точнее не работает некторый функционал, к примеру импорт видеозаписей с видеохостингов. Возможно ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить VPS сервер под Windows

    $6

    Есть скрипт файлообменника, работает на PHP, однако на VPS сервере напрочь отказывается загружать файлы на FTP (на виртуальном хостинге и локальном хосте все работает). Сервер находится в облаке EC2 Amazon AWS, работает под Windows, ...

    ApachePHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработать файлообменник

    $5

    Файлообменник работает на PHP. На данный момент для загрузки файлов он использует FTP. Нужно доработать загрузку (только загрузку) на облачное хранилище хостинга selectel.ru, чтобы загрузка производилась через API. ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наладить работу скрипта

    $5

    Есть скрипт файлообменника. Файлы загружаются на Ftp сервер. На виртуальном хостинге все работает хорошо, но при переносе скрипта на VPS сервер, функция загрузки файлов на FTP сервер перестает работать. Сервер ...

    ApachePHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать файлообменник

    $10

    Есть скрипт файлообменника, работает на PHP. По умолчанию он загружает файлы на веб сервер. Нужно расширить функционал, добавить возможность загрузки файлов на облачное хранилище хостинга selectel.ru Эта функция должна включаться и отключаться в админке.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать файлообменник

    $10

    Есть скрипт файлообменника, работает на PHP. По умолчанию он загружает файлы на веб сервер. Нужно расширить функционал, добавить возможность загрузки файлов на amazon S3. Эта функция должна включаться и отключаться в админке.

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка видеочата

    Нужен специалист по Flash для доработки и создания дополнительного функционала видеочата. Желательно, чтобы разбирался в Wowza Media Server. Специалист нужен на постоянной основе. Сам клиент работает на flash, связь с ним по ...

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Wowza Media Server

    $1000

    Для доработки и исправления багов интернет проекта нужен специалист по Wowza Media Server. Также будут необходимы знания Flash, PHP, JS. Без портфолио и отзывов не беспокоить.

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Бот для Skype

    Нужен бот знакомств для скайпа под Windows. Например, пользователь 1 посылает боту: "Познакомлюсь с девушкой из Москвы", а бот ему отвечает сообщением, которое написали другие пользователи, например ответ такой "Познакомлюсь с парнем ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить модуль фотографий DLE

    $10

    На сайте установлен модуль фотографий Titan. Нужно сделать корректное отображение title, meta description и meta keywords. 1. На странице фотографий title - Название фотографии - название альбома - название модуля. ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подключить платежный агрегатор

    $30

    Нужно подключить к сайту на DLE 9.8 платежный агрегатор. Система баланса на сайте организована, и один агрегатор уже подключен, но так как он работает не очень хорошо, нужно подключить другой и сделать ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт видеочата рулетки

    $500

    Нужен скрипт видеочата рулетки на flash + mysql, с возможностью выбора пола собеседника. Работал чтобы через Flash media server. Возможность регистрации, переписки, аватарки, кнопка жалоба, возможность создавать трасляции. Админка: просмотр ...

    MySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Besmer
31 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Доработать файлообменник
PHP
Было приятно работать.
все сделано четко и в сроки!
Ответный отзыв
emiart
Артем 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Переделать модуль DLE под php 5.4
DLEPHP
Все ок
Адекватный человек, знает свое дело. Все сделал быстро и четко, по ТЗ и со свеми пожеланиями. Рекомендую!
Ответный отзыв
sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Скрипт синхронизации папок двух сайтов
PHP
Все отлично.
Сделал все норм!
Ответный отзыв
pepeh
Пелех 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Модуль поиска пользователей для DLE 9.8
DLE
Очень понравилось работать с Иваном, четкое ТЗ, оплата строго вовремя. Вежливый и лояльный заказчик!
Паша хороший специалист, выполнил работу качественно и быстро!
Ответный отзыв
hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Меню для сайта
CSS
Спасибо, оплату получил, все отлично!
Сделал быстро и качественно!!!!
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