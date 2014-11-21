Разработка/доработка сайтов/скриптов/cms любой сложности.

~6 лет в веб-программировании. Большой опыт работы с CMS DLE (DataLife Engine), YII Framework. Могу написать модуль/скрипт практически любой сложности, как с нуля, так и доработать уже готовый, как для движка, так и отдельно. Ранее на фриланс-сайтах зарегистрирован не был, работал по рекомендациям постоянных клиентов и бывших заказчиков.

Отличные знания PHP (ООП в т.ч.), MySQL, JS (jQuery, ajax). Средние знания CSS и HTML -- на уровне "подправить верстку" и "сверстать что-то по-мелочи", соответственно, макет с нуля сверстать, да еще и кроссбраузерно не смогу. Пишу красивый и понятный код.

Есть опыт разработки парсеров различной сложности.

Так же имею опыт разработки онлайн азартных игр (игровые автоматы, видео-покер и т.п.).

Работал с технологией comet. (разработка чатов, систем сообщений и конференций (а-ля одноклассники)

В системе WebMoney (через нее и работаю в основном) имею персональный аттестат возрастом ~6 лет, BL ~200, что может сказать о том, что я действительно имею опыт работы, а не просто пришел на этот сайт и выдаю себя за "специалиста". Работа, как без предоплаты, так и с ней, либо escrow, либо какая-то внутренняя система безопасных сделок на этом сайте (не разобрался пока, есть ли она).

Портфолио, как таковое, за все время не собирал (не дизайнер все-таки), но постепенно буду добавлять свои работы.

Есть опыт работы с OS Linux (сервер, десктоп) и Mac OS X (десктоп).