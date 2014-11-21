emiart

Артем emiart

 
33 годаРоссия/Ростов-на-Дону
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка/доработка сайтов/скриптов/cms любой сложности.

~6 лет в веб-программировании. Большой опыт работы с CMS DLE (DataLife Engine), YII Framework. Могу написать модуль/скрипт практически любой сложности, как с нуля, так и доработать уже готовый, как для движка, так и отдельно. Ранее на фриланс-сайтах зарегистрирован не был, работал по рекомендациям постоянных клиентов и бывших заказчиков.

Отличные знания PHP (ООП в т.ч.), MySQL, JS (jQuery, ajax). Средние знания CSS и HTML -- на уровне "подправить верстку" и "сверстать что-то по-мелочи", соответственно, макет с нуля сверстать, да еще и кроссбраузерно не смогу. Пишу красивый и понятный код.

Есть опыт разработки парсеров различной сложности.

Так же имею опыт разработки онлайн азартных игр (игровые автоматы, видео-покер и т.п.).

Работал с технологией comet. (разработка чатов, систем сообщений и конференций (а-ля одноклассники)

В системе WebMoney (через нее и работаю в основном) имею персональный аттестат возрастом ~6 лет, BL ~200, что может сказать о том, что я действительно имею опыт работы, а не просто пришел на этот сайт и выдаю себя за "специалиста". Работа, как без предоплаты, так и с ней, либо escrow, либо какая-то внутренняя система безопасных сделок на этом сайте (не разобрался пока, есть ли она).

Портфолио, как таковое, за все время не собирал (не дизайнер все-таки), но постепенно буду добавлять свои работы.

Есть опыт работы с OS Linux (сервер, десктоп) и Mac OS X (десктоп).

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryLinuxAjaxDLEYii
Отзывы заказчиков
globegrace
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Плавный скролл по якорной ссылке Wordpress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
TigerMilk
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Доработки по сайту
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
reflexart
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Поправить верстку и немного скрипт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Kentavr123
Алексей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Внести изменения на сайте DLE и написать несколько модулей
Артем знает свое дело. Выполнил мои требования и учел все пожелания. Надеюсь на дальнейшее соруднияество с ним!
Четкая постановка задачи, оплата в срок, никаких проблем. Работать приятно.
Ответный отзыв
Alexandr1987
Александр 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Необходим модуль для DLE
В очередной раз заказал у Артема модуль для сайта. Работой доволен. Буду обращаться и дальше. Советую.
Все ок. Четкая постановка задачи, оплата в срок.
Ответный отзыв
Веб-программирование
12 отзывов
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
3 отзыва
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
нет рейтинга