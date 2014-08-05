globegrace

Здравтсвуйте, Меню сайта содержит якорные ссылки которые должны перемещать юзера к нужному блоку, необходимо сделать что бы скрол был плавным. Хотелось бы что бы юзер пересещался к блоку а потом что бы поднимался на 100-150 пунктов ...