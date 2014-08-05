globegrace

Владислав Макаренко globegrace

 
33 годаРоссия/Городец
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
VeeJay
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Кирилический шрифт на премиум тему WP themeforest и Menu Icon
Все четко, ясно. В общем как всегда. Приятно получать удовольствие от работы. Спасибо.
Спасибо за помощь, все качественно, буду обращаться еще.
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