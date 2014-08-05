globegrace

Здравствуйте, Создаем сайт для мобильного приложения. Назначение: рассказать о приложении, рассказать как им пользоваться и какие фишки у него есть. Требуется написать текст на главную + зарерайтить тексты статей которые мы составили/наисали. Приблизительный обьем 25-30к. Язык русский. Хотелось бы посмотреть ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Здравтсвуйте, Меню сайта содержит якорные ссылки которые должны перемещать юзера к нужному блоку, необходимо сделать что бы скрол был плавным. Хотелось бы что бы юзер пересещался к блоку а потом что бы поднимался на 100-150 пунктов ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Купил тему на themeforest и столкнулся с 2 проблемами: 1. Тема заточена под английский язык, нужно подключить шрифты кирилические 2. В главном меню пункты содержат иконки, которые задаются в настройках страницы на которую будет вести пункт, но ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
С главной страницы сайта на wp нужно закодировать три ссылки по этому принципу http://scriptland.com.ua/blog/php/3.html прямо сейчас, оплата webmoney, сумму пишите сразу, пожалуйста.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
9 лет назад
Все четко, ясно. В общем как всегда. Приятно получать удовольствие от работы. Спасибо.
Ответный отзыв
Спасибо за помощь, все качественно, буду обращаться еще.