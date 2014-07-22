Часть ТЗ: 1. Необходимо перевести чат с express framework на mvc framework (sails или другой..) 2. Сохранить функциональность, но переработать структуру данных в том числе mongodb 3. Выгрузка настроек ...
Кодировка внешних ссылок Wordpress
С главной страницы сайта на wp нужно закодировать три ссылки по этому принципу
http://scriptland.com.ua/blog/php/3.html
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