Проект Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки132 просмотра

Добрый день, есть несколько проектов на Bitrix,

нужны доработки по ТЗ

работаем в трелло, сразу прошу обратить внимание, работа по договору или без, без аванса,оплата по проектно

готов рассмотреть долгосрочную связь по разработки проектов на Bitrix

студий мимо

11 лет назад
wisdomroma
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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