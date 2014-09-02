Скрипт парсер для рейтинга сайтов

Необходимо создать скрипт который будет выводить рейтинг сайтов из серпа поисковых систем Яндекс и Гугл по четырем определенным запросам (в общении расскажу).

Поисковые системы:

• http://www.yandex.ua/ - Яндекс Украина, домен ua, регион Киев, язык любой.

• http://www.yandex.ru/ - Яндекс Россия, домен ru, регион Москва, язык любой

• https://www.google.com.ua/ - Украина, домен com.ua, регион Киев, язык любой.

• https://www.google.ru/ - Украина, домен com.ua, регион Киев, язык любой.

Как я себе это вижу:

Скрипт сканирует выдачу по запросу до 30 позиции, потом сравнивает сайты, которые в ней присутствуют по базе есть они в рейтинге или нет, если есть то включает его в просчет, если нет пропускает.

Возможно использовать апи http://allpositions.ru/help/api/ или других сервисов.

Вывод результата:

Табличный с сортировкой по рейтингу (у кого ниже тот и выше.) И на сколько позиций сайт поднялся или опустился

http://i.imgur.com/0D52iPn.png

Подсчет рейтинга:

Считаем по формуле среднюю позицию пласуем все позиции сайта в поисковых системах до топ 30 и делим на количество, в нашем случае на 16.

1зап( Яуа+Яру+Gуа+Gру) + 2зап( Яуа+Яру+Gуа+Gру)+ 3 зап( Яуа+Яру+Gуа+Gру)+ 4 зап( Яуа+Яру+Gуа+Gру)

И делим на 16.

Если сайт выше топ 30 в одном из поисковиков ставим автоматом 30 место в этой системе.

Сайты которые участвуют в рейтинге:

Возможность добавлять сайты в рейтинг, тут несколько вариантов возможно ли сделать автоматическую регистрацию движок wordpress или с почты брать адрес сайта (форма Contact Form 7)? В крайнем случае сделать ручное добавление. Проверка на дубли.