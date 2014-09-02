Нужно доработать некоторые мелочи на сайте для сео (сайт уже сообщу непосредственно исполнителю), сайт на самописном движке. Что нужно сделать: 1)Закрыть страницы пагинации мета тегом роботс и реал каноникал 2)Сделать логотип НЕ ...
Скрипт парсер для рейтинга сайтов
Необходимо создать скрипт который будет выводить рейтинг сайтов из серпа поисковых систем Яндекс и Гугл по четырем определенным запросам (в общении расскажу).
Поисковые системы:
• http://www.yandex.ua/ - Яндекс Украина, домен ua, регион Киев, язык любой.
• http://www.yandex.ru/ - Яндекс Россия, домен ru, регион Москва, язык любой
• https://www.google.com.ua/ - Украина, домен com.ua, регион Киев, язык любой.
• https://www.google.ru/ - Украина, домен com.ua, регион Киев, язык любой.
Как я себе это вижу:
Скрипт сканирует выдачу по запросу до 30 позиции, потом сравнивает сайты, которые в ней присутствуют по базе есть они в рейтинге или нет, если есть то включает его в просчет, если нет пропускает.
Возможно использовать апи http://allpositions.ru/help/api/ или других сервисов.
Вывод результата:
Табличный с сортировкой по рейтингу (у кого ниже тот и выше.) И на сколько позиций сайт поднялся или опустился
http://i.imgur.com/0D52iPn.png
Подсчет рейтинга:
Считаем по формуле среднюю позицию пласуем все позиции сайта в поисковых системах до топ 30 и делим на количество, в нашем случае на 16.
1зап( Яуа+Яру+Gуа+Gру) + 2зап( Яуа+Яру+Gуа+Gру)+ 3 зап( Яуа+Яру+Gуа+Gру)+ 4 зап( Яуа+Яру+Gуа+Gру)
И делим на 16.
Если сайт выше топ 30 в одном из поисковиков ставим автоматом 30 место в этой системе.
Сайты которые участвуют в рейтинге:
Возможность добавлять сайты в рейтинг, тут несколько вариантов возможно ли сделать автоматическую регистрацию движок wordpress или с почты брать адрес сайта (форма Contact Form 7)? В крайнем случае сделать ручное добавление. Проверка на дубли.
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