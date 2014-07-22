Разработка портала на фреймворке или Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок171 просмотр

Требуется программист на разработку нового проекта, похожие проекты: zoon.ru, flamp.ru, around.ru

Дизайн предоставим.

Портал представляет собой агрегатор организаций интегрированный с сервисом 2ГИС (http://api.2gis.ru/)

Технологии:

На выбор: Yii2/Wordpress/Kohana/Сodeigniter и т.п.

ТЗ приложено к проекту. Указывайте бюджет и сроки.

DrupalWordPressYii
11 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скрипт для Instagram

    Здравствуйте. Ищу человека, который сможет написать скрипт для Instagram. Скрипт должен уметь делать следующее: - автоматически «лайкать» посты по заданному хештегу. - подписываться на рандомные страницы пользователей ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • XML выгрузка данных

    Нужно настроить выгрузку заказов на Advertstar.ru, строго по API http://astdn.ru/doc.html и в таком формате http://astdn.ru/xml-schema.html Все функции api должны работать, важно придерживаться формата даты UNIX TIMESTAMP

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интеграция магазина с сервисом Multiship

    Необходимо переработать корзину интернет-магазина. Необходимо интегрировать корзину интернет-магазина с сервисом Multiship, чтобы заказы попадали и в CMS, и к Multiship-у по стандарту второго. Необходимые настройки для всех заказов (вкл/выкл): - страхование грузов ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • В компанию требуется C# Developer

    $2500

    В компанию требуется ответственный C# Developer с опытом разработки веб-сайтов на ASP.NET MVC. Москва и МО. Рассматриваем кандидатов для работы вне офиса, при наличии высокой самоорганизации. ...

    ASP.NETBootstrapCSSHTMLJavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт WP

    http://dizain01.ru http://dizain01.ru/furniture/nashe-proizvodstvo/ в разделе наше производство мебели есть еще много разных подразделов а отображается только для дома это раз справа блок "Интересное" там надо сделать чтобы посты были только ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад