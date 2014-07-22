Здравствуйте. Ищу человека, который сможет написать скрипт для Instagram. Скрипт должен уметь делать следующее: - автоматически «лайкать» посты по заданному хештегу. - подписываться на рандомные страницы пользователей ...
Разработка портала на фреймворке или Drupal
Требуется программист на разработку нового проекта, похожие проекты: zoon.ru, flamp.ru, around.ru
Дизайн предоставим.
Портал представляет собой агрегатор организаций интегрированный с сервисом 2ГИС (http://api.2gis.ru/)
Технологии:
На выбор: Yii2/Wordpress/Kohana/Сodeigniter и т.п.
ТЗ приложено к проекту. Указывайте бюджет и сроки.
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