XML выгрузка данных

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Закрыт4 заявки132 просмотра

Нужно настроить выгрузку заказов на Advertstar.ru, строго по API http://astdn.ru/doc.html и в таком формате http://astdn.ru/xml-schema.html

Все функции api должны работать, важно придерживаться формата даты UNIX TIMESTAMP

11 лет назад
powerbalance
Семенов 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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