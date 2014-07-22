Нужно спарсить из выдачи гугла все страницы заданного сайта (4 000+) с их дальнейшим сохранением. Условие - оперативные сроки.
XML выгрузка данных
Нужно настроить выгрузку заказов на Advertstar.ru, строго по API http://astdn.ru/doc.html и в таком формате http://astdn.ru/xml-schema.html
Все функции api должны работать, важно придерживаться формата даты UNIX TIMESTAMP
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