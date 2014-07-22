Сайт WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки147 просмотров

http://dizain01.ru

http://dizain01.ru/furniture/nashe-proizvodstvo/

в разделе наше производство мебели есть еще много разных подразделов

а отображается только для дома

это раз

справа блок "Интересное"

там надо сделать чтобы посты были только из рубрики интересное, а то он рендумом дерет все подрят посты из всех рубрик

надо поменять в шапке номер телефона

на 8 495 268 07 01

еще есть разделы "стили", вопрос дизайнеру, 3д визуализация

они тоже нигде не отображаются

внизу на главной блок "мы в твиттере", надо или стоб там что-то было, или вообще убрать его

WordPress
11 лет назад
igornikitin
Игорь 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
Выполнял небольшие правки по сайту. После принятия заявки по проекту общался в скайпе с коллегой Игоря. Задача была несложная, дел на полдня. Задание поставили ясно, почти все сделал, остался один маленький ньюанс. И тут оба человека (и Игорь и его "коллега") начали тупо игнорить мои сообщения. То просто не отвечал, то отвечал, что занят, завтра будет в городе и уясним детали, хотя при этом создавал проект и работал на сайте. В результате работа на 2-3 часа превратилась в хождение по мукам по сей день. Ни дальнейших указаний, ни оплаты проделанной работы, ничего... Вообщем наука наперед - читать отзывы и смотреть, стоит ли с человеком работать, или нет. С Игорем. увы, работать не стоит.

Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Необходим программист для верстки сайтов

    $700

    Необходим программист для создании сайтов в основном на joomla, wp, но так же и на других популярных Cms. Зарплата в месяц от 30.000 рублей, в зависимости от проектов. Самое основное это ответственно! ...

    JoomlaWordPress
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенести сайт с Joomla на WordPress

    Здравствуйте! Нужен человек для переноса сайта c Джумлы на WordPress. В процессе нужно натянуть новый шаблон и установить ряд плагинов – как варианты шаблонов так и настройки для плагинов – предоставлю. ...

    JoomlaWordPress
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать сайт на yii или drupal

    Главная https://farm4.staticflickr.com/3847/14519918070_01f3080a85_o.jpg Каталог https://farm3.staticflickr.com/2895/14683592916_3a4b72cfe5_o.jpg Объект каталога https://farm3.staticflickr.com/2925/14703416281_264b0f020e_o.jpg Суть - это каталог объектов недвижимости, добавляемых через админку. На сайте есть фильтр и возможность автоматического показа полезных объектов рядом на ...

    DrupalYii
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить глюк jquery

    Добрый день! Имеется сайт (приложение). При серфинге по сайту при нажатии кнопки "Назад" браузера - она срабатывает через раз. Пропуская некоторые страницы. Адрес в строке барузера вроде как меняется. ...

    jQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать несложный скрипт

    Есть 3 связанных выпадающих списка по выборе автомобиля из БД, осталось реализовать вывод информации для выбранного авто. Например: Выбрали Honda Accord RS (2010) и после чего должна выводится из БД mysql информация о доступных ...

    MySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание Интернет-магазина на Opencart

    Необходимо создать сайт на Opencart. Дизайн-макеты: http://sites78.ru/secretguns/ http://sites78.ru/secretguns-v2/ http://sites78.ru/secretguns-v3/ http://sites78.ru/secretguns-v4/ http://sites78.ru/secretguns-v5/ http://sites78.ru/secretguns-v6/ http://sites78.ru/secretguns-v7/ http://sites78.ru/secretguns-v8/

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание xml для экспорта объявлений в яндекс

    Нужно сделать что бы на сайте генерировался xml для экспорта вакансий в яндекс.работа. Сайт на бесплатном движке jobberbase. Просьба откликнуться тех, кто сможет помочь. Оплата только после выполнения!

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад