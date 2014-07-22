Выполнял небольшие правки по сайту. После принятия заявки по проекту общался в скайпе с коллегой Игоря. Задача была несложная, дел на полдня. Задание поставили ясно, почти все сделал, остался один маленький ньюанс. И тут оба человека (и Игорь и его "коллега") начали тупо игнорить мои сообщения. То просто не отвечал, то отвечал, что занят, завтра будет в городе и уясним детали, хотя при этом создавал проект и работал на сайте. В результате работа на 2-3 часа превратилась в хождение по мукам по сей день. Ни дальнейших указаний, ни оплаты проделанной работы, ничего... Вообщем наука наперед - читать отзывы и смотреть, стоит ли с человеком работать, или нет. С Игорем. увы, работать не стоит.