Необходим программист для создании сайтов в основном на joomla, wp, но так же и на других популярных Cms. Зарплата в месяц от 30.000 рублей, в зависимости от проектов. Самое основное это ответственно! ...
Сайт WP
http://dizain01.ru/furniture/nashe-proizvodstvo/
в разделе наше производство мебели есть еще много разных подразделов
а отображается только для дома
это раз
справа блок "Интересное"
там надо сделать чтобы посты были только из рубрики интересное, а то он рендумом дерет все подрят посты из всех рубрик
надо поменять в шапке номер телефона
на 8 495 268 07 01
еще есть разделы "стили", вопрос дизайнеру, 3д визуализация
они тоже нигде не отображаются
внизу на главной блок "мы в твиттере", надо или стоб там что-то было, или вообще убрать его
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