Необходим программист для создании сайтов в основном на joomla, wp, но так же и на других популярных Cms. Зарплата в месяц от 30.000 рублей, в зависимости от проектов. Самое основное это ответственно! ...
Импортировать товар на Opencart 1.5.5.1.1
Какая стоит задача.
Есть прайсы поставщиков в формате xls, также есть файл выгрузки в Яндекс.Маркета xml
Необходимо импортировать все в Opencart 1.5.5.1.1 - фото, описание, и тд
Пишите цены плз.
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