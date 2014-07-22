Импортировать товар на Opencart 1.5.5.1.1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки113 просмотров

Какая стоит задача.

Есть прайсы поставщиков в формате xls, также есть файл выгрузки в Яндекс.Маркета xml

Необходимо импортировать все в Opencart 1.5.5.1.1 - фото, описание, и тд

Пишите цены плз.

Opencart
11 лет назад
Elstan
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров