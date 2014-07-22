PHP программист на постоянку

+ PHP

+ MySQL

+ Javascript

+ HTML

+ CSS

Вышенаписанное тебе о чём-то говорит?

Нам необходим такой специалист, как ты!

На удалёнку, на полный трудовой день. Оплата сдельная, заказов много.

Основные заказы будут делаться на CMS Drupal, иногда Wordpress.

В приложении проверочные задания. Выполни их и отправь вместе с резюме прямо сейчас.