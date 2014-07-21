Senior developer / Team-lead

В компанию по разработке ПО требуется сотрудник на удаленную работу на должность ведущего разработчика/тимлида

Требования к соискателю:

1. Знания и опыт в следующих технологиях:

1.1 PHP, MySQL, JS - не менее трех лет

1.2 MongoDB - не менее года

2. Опыт управления командой разработчиков - не менее года

Преимущественно:

3. Опыт использования систем контроля версий и ведения документации

4. Опыт в проектировании баз данных

Обязанности сотрудника:

1. Разработка проектов в области web и баз данных к ним

2. Управление командой

Условия:

1. Работа на дому в удобные соискателю часы

2. Ежемесячный детальный отчет о проделанной работе

3. Оплата ежемесячная фиксированная за оговоренные часы. Возможны бонусы за переработку на договорной основе