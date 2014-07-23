3 скрипта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки171 просмотр

Нужно написать 3 скрипта на js

JavaScript
11 лет назад
MihailRusetskiy
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Wild_klas
Роман 
31 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$35
1 день
Отличный исполнитель. Грамотно и быстро справился с поставленной задачей
Отличный работодатель, четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Wild_klas
Роман 
31 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад