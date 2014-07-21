Настройка couponpress+wp all import

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки132 просмотра

Здравствуйте!

Требуется настроить тему couponpress в связке с плагином wp all import на импорт купонов из XML файла партнерки admitad.com. При импорте каждый купон должен попадать в категории: 1 - название магазина, 2-категории товара.

ID и расшифровка всех нужных категорий передаются в этом файле. Предлагайте цену и сроки.

Если хорошо выполните работу, то в дальнейшем будут еще несколько заказов по этому сайту.

WordPress
11 лет назад
night107
Денис 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров