Настройка couponpress+wp all import

Здравствуйте!

Требуется настроить тему couponpress в связке с плагином wp all import на импорт купонов из XML файла партнерки admitad.com. При импорте каждый купон должен попадать в категории: 1 - название магазина, 2-категории товара.

ID и расшифровка всех нужных категорий передаются в этом файле. Предлагайте цену и сроки.

Если хорошо выполните работу, то в дальнейшем будут еще несколько заказов по этому сайту.