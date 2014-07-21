Установить настройки робокассы на вордпресс и доделать настройки робокассы на джастклике .
Необходим программист на удалёнке
Ремонт сайтов, поправлять всякие не доделки, необходимо умение и зание в работе с движками 1с битрикс, opencart, wordpress хорошее знание php, msql
Заявки фрилансеров
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