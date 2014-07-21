Необходим программист на удалёнке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка135 просмотров

Ремонт сайтов, поправлять всякие не доделки, необходимо умение и зание в работе с движками 1с битрикс, opencart, wordpress хорошее знание php, msql

OpencartPHPWordPress
11 лет назад
ruws
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров