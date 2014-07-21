Необходим программист на удалёнке

Есть сайт, мне нужно, чтобы на нем через какойто промежуток времени выбирались определённые параметры, и если что-то изменилось, то сообщалось звуковым сигналом. Сайт https://secure.e-konsulat.gov.pl Программа должна быть написана на php, размещенная на сервере для ...