Есть сайтик одностраничник, без cms, html + пару форм, надо сделать возможность отображение динамического текста. Пример и теория: http://lpgenerator.ru/blog/2014/06/19/multilending-ili-dinamicheskij-tekst-novoe-obnovlenie-platformy-lpgenerator/
Внедрение сайта-визитки в Netcat
Добрый день. Требуется php-программист, который имеет опыт или желает освоить CMS Netcat. Первый заказ – простой сайт визитка из нестандартного функционала – 2 языка. Если не работали с данной CMS, то штатный программист поможет с консультациями по скайпу, на сайте netcat видеоуроки по внедрению данной системы, от вас базовые знания PHP, а если уже есть опыт работ с данной CMS то +.
Если есть потенциальный интерес, оставляйте заявки, будут заказы еще.
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