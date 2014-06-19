Внедрение сайта-визитки в Netcat

Добрый день. Требуется php-программист, который имеет опыт или желает освоить CMS Netcat. Первый заказ – простой сайт визитка из нестандартного функционала – 2 языка. Если не работали с данной CMS, то штатный программист поможет с консультациями по скайпу, на сайте netcat видеоуроки по внедрению данной системы, от вас базовые знания PHP, а если уже есть опыт работ с данной CMS то +.

Если есть потенциальный интерес, оставляйте заявки, будут заказы еще.