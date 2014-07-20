Основные требования: • Опыт в веб-разработке от 2 лет; • Отличное знание PHP и MySQL (написание любой сложности программ); • Знания JavaScript (+ работа с библиотекой jQuery) написание скриптов для ...
Закрытая БД для внутреннего использования
Техническое задание.
Скрипт закрытой БД, для ограниченного круга пользователей. В БД содержится информация о кандидатах прошедших собеседование с оценкой специалиста.
Задача скрипта - ввод информации в БД, и отображение ее по результатам поиска, с возможностью изменения данных.
Пользователи разделены на 3 категории:
1. админ - единственный пользователь с правом вносить других пользователей, с определением их прав по использованию БД.
2. пользователь с правом просматривать информацию (по поиску), вносить информацию в БД, и изменять информацию.
3. пользователь с правом просмотра информации (по поиску).
Общий функциоанал:
БД состоит из двух таблиц:
1. данные пользователей: логин, пароль (зашифрован), имя, филиал, дата полследнего посещения, последний ip, права доступа.
2. информация по кадидатам прошедшим собеседование:
ФИО.
Дата рождения.
Номер телефона (в формате +7 ххх ххххххх).
Должность.
Дата собеседования.
Филиал (выставляется автоматически, по филиалу пользователя вносящего информацию в БД).
Статус: принят; отказано; отказался;
Дополнительная информация (указывается специалистом, при вносе результата собеседования - подлежит обязательному заполнению в случае выставления статуса "отказано")
Дата обновления информации (в случае если информация менялась).
Авторизация пользователей с разовой сессией, при истечении 5 минут не активности, смены ip во время сессии - требуется повторная авторизация.
Внешний вид простой, уникальной стилистики и прочего - не требуется.
При вводе информации в БД осуществляется проверка на корректность введенных данных - информация вносится на русском языке.
Поиск - осуществляется по двум возможным параметрам: по фамилии и номеру телефона кандидата, результат выводится в виде ссылок (ФИО + год рождения) - при нажатии на которую открывается страница с подробной информацией.
Скрипт должен легко переустанавливаться на другой хостинг/домен. Возможность автоматической инсталяции и настройки - не требуется.
При ответе - просьба указать стоимость и сроки исполнения.
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