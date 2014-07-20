Закрытая БД для внутреннего использования

Техническое задание.

Скрипт закрытой БД, для ограниченного круга пользователей. В БД содержится информация о кандидатах прошедших собеседование с оценкой специалиста.

Задача скрипта - ввод информации в БД, и отображение ее по результатам поиска, с возможностью изменения данных.

Пользователи разделены на 3 категории:

1. админ - единственный пользователь с правом вносить других пользователей, с определением их прав по использованию БД.

2. пользователь с правом просматривать информацию (по поиску), вносить информацию в БД, и изменять информацию.

3. пользователь с правом просмотра информации (по поиску).

Общий функциоанал:

БД состоит из двух таблиц:

1. данные пользователей: логин, пароль (зашифрован), имя, филиал, дата полследнего посещения, последний ip, права доступа.

2. информация по кадидатам прошедшим собеседование:

ФИО.

Дата рождения.

Номер телефона (в формате +7 ххх ххххххх).

Должность.

Дата собеседования.

Филиал (выставляется автоматически, по филиалу пользователя вносящего информацию в БД).

Статус: принят; отказано; отказался;

Дополнительная информация (указывается специалистом, при вносе результата собеседования - подлежит обязательному заполнению в случае выставления статуса "отказано")

Дата обновления информации (в случае если информация менялась).

Авторизация пользователей с разовой сессией, при истечении 5 минут не активности, смены ip во время сессии - требуется повторная авторизация.

Внешний вид простой, уникальной стилистики и прочего - не требуется.

При вводе информации в БД осуществляется проверка на корректность введенных данных - информация вносится на русском языке.

Поиск - осуществляется по двум возможным параметрам: по фамилии и номеру телефона кандидата, результат выводится в виде ссылок (ФИО + год рождения) - при нажатии на которую открывается страница с подробной информацией.

Скрипт должен легко переустанавливаться на другой хостинг/домен. Возможность автоматической инсталяции и настройки - не требуется.

При ответе - просьба указать стоимость и сроки исполнения.