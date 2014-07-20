Нужно поправить код вывода ссылок от системы sape.ru, на сайте ga-ob.ru, есть сайт zootorgi.ru на нем код вывода ссылок вот такой: if (!defined('_SAPE_USER')){ define('_SAPE_USER', 'dfc8f49673a2094c22a6e3fbffed07fb'); } ...
Нуждаемся в PHP программисте
Основные требования:
• Опыт в веб-разработке от 2 лет;
• Отличное знание PHP и MySQL (написание любой сложности программ);
• Знания JavaScript (+ работа с библиотекой jQuery) написание скриптов для сайтов;
• HTML / HTML5, СSS/CSS3;
• Знание таких CMS как WordPress, Joomla VirtueMart, OpenCart, Shop-Script, Битрикс, Drupal (не обязательно знание всех CMS, главное желание учиться и разбираться);
• Наличие портфолио готовых работ;
• Опыт разработки корпоративных сайтов и интернет-магазинов различной направленности и сложности;
• Чистый читабельный код с возможностью легко его расширить.
Основные обязанности:
• Разработка и поддержка Web-сайтов разного уровня сложности c использованием CMS WordPress, Joomla VirtueMart, OpenCart, Shop-Script, Битрикс, Drupal (не обязательно знание всех CMS, главное желание учиться и разбираться);
• Установка и доработка модулей и скриптов, а также при необходимости написание модулей;
• Изменение дизайна;
• Ускорение, оптимизация сайта;
• Запуск магазинов на готовых шаблонах;
Нам нужен универсальный программист, который хочет работать, развиваться, быстро ко всему привыкает, быстро учится.
Плюсом будет:
• Умение работать в команде;
• Оперативность и внимание к мелочам;
• Знание английского;
• Позитив, оптимизм, Ответственность, стрессоустойчивостью, целеустремленность
Производительность!
Мы предлагаем:
• Достойная оплата труда
• Стабильную и интересную работу
• Гибкий график работы
• Возможность работать удаленно у себя дома
УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОРТФОЛИО!
Наличие ПОРТФОЛИО. В портфолио должны быть web-сайты. Обращения без портфолио не рассматриваются. Готовность выполнить тестовое задание. За него тоже готовы заплатить, если все понравиться.
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