Нуждаемся в PHP программисте

Основные требования:

• Опыт в веб-разработке от 2 лет;

• Отличное знание PHP и MySQL (написание любой сложности программ);

• Знания JavaScript (+ работа с библиотекой jQuery) написание скриптов для сайтов;

• HTML / HTML5, СSS/CSS3;

• Знание таких CMS как WordPress, Joomla VirtueMart, OpenCart, Shop-Script, Битрикс, Drupal (не обязательно знание всех CMS, главное желание учиться и разбираться);

• Наличие портфолио готовых работ;

• Опыт разработки корпоративных сайтов и интернет-магазинов различной направленности и сложности;

• Чистый читабельный код с возможностью легко его расширить.

Основные обязанности:

• Разработка и поддержка Web-сайтов разного уровня сложности c использованием CMS WordPress, Joomla VirtueMart, OpenCart, Shop-Script, Битрикс, Drupal (не обязательно знание всех CMS, главное желание учиться и разбираться);

• Установка и доработка модулей и скриптов, а также при необходимости написание модулей;

• Изменение дизайна;

• Ускорение, оптимизация сайта;

• Запуск магазинов на готовых шаблонах;

Нам нужен универсальный программист, который хочет работать, развиваться, быстро ко всему привыкает, быстро учится.

Плюсом будет:

• Умение работать в команде;

• Оперативность и внимание к мелочам;

• Знание английского;

• Позитив, оптимизм, Ответственность, стрессоустойчивостью, целеустремленность

Производительность!

Мы предлагаем:

• Достойная оплата труда

• Стабильную и интересную работу

• Гибкий график работы

• Возможность работать удаленно у себя дома

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОРТФОЛИО!

Наличие ПОРТФОЛИО. В портфолио должны быть web-сайты. Обращения без портфолио не рассматриваются. Готовность выполнить тестовое задание. За него тоже готовы заплатить, если все понравиться.