Выявление дублированных лидов в Битрикс24 СРМ

Есть лиды в Битрикс 24 СРМ.

Делаю загрузку лидов из эксель. Битрикс не выполняет контроль дублей при загрузке.

Надо либо разработать загрузку с проверкой дублей. Либо выявлять дубли в уже загруженных данных искать дубли и решать, что с ними делать (удалять, объдинять...)