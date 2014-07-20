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Выявление дублированных лидов в Битрикс24 СРМ
Есть лиды в Битрикс 24 СРМ.
Делаю загрузку лидов из эксель. Битрикс не выполняет контроль дублей при загрузке.
Надо либо разработать загрузку с проверкой дублей. Либо выявлять дубли в уже загруженных данных искать дубли и решать, что с ними делать (удалять, объдинять...)
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