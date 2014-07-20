Выявление дублированных лидов в Битрикс24 СРМ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки151 просмотр

Есть лиды в Битрикс 24 СРМ.

Делаю загрузку лидов из эксель. Битрикс не выполняет контроль дублей при загрузке.

Надо либо разработать загрузку с проверкой дублей. Либо выявлять дубли в уже загруженных данных искать дубли и решать, что с ними делать (удалять, объдинять...)

11 лет назад
fringe900
Илья 
60 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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