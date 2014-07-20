[mysql] UPDATE запрос занимает по 15 секунд.

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Закрыт2 заявки182 просмотра

UPDATE `offices` SET `block_1` = '', `block_2` ='', `block_3` = '' WHERE `index` = '309352'

такой запрос занимает порядка 15 секунд. В таблице 50 000 записей. В поле `index` добавлен индекс.

В чём может быть проблема ?

Вес таблицы порядка 600 мегабайт

Структура в приложенном файле. Возможно я неправильно выбрал тип поля для block-полей... И тормоза от этого ?

MySQL
11 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад

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