Нужно поставить скидочную систему накопительную и разовую от суммы покупки , бонусные баллы и чтоб в личном кабинете пользователь мог увидеть тратить свои баллы , увидел ранее купленные товары и сохраненные адреса доставок www.angelflor.ru
Подключить сервис Eautopay к сайту
Задача – подключить сервис Eautopay для сайта http://letaem-bez-straha.ru/
Настроить продукты, апселл и партнерскую программу к ним, подключить к сайту.
Порядка 15 продуктов, очные и видеокурсы. Видеокурсы с доставкой и online-версия.
Продукты и партнерка настроены в JustClick, можно будет на это ориентироваться.
Обязательное требование - Вы уже работали с Eautopay
Если нужно что-то уточнить, напишите.
Предложите стоимость и срок.
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