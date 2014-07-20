Подключить сервис Eautopay к сайту

Задача – подключить сервис Eautopay для сайта http://letaem-bez-straha.ru/

Настроить продукты, апселл и партнерскую программу к ним, подключить к сайту.

Порядка 15 продуктов, очные и видеокурсы. Видеокурсы с доставкой и online-версия.

Продукты и партнерка настроены в JustClick, можно будет на это ориентироваться.

Обязательное требование - Вы уже работали с Eautopay

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