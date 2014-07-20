Скрипт корзины покупок

Необходимо допилить скрипт корзины для интернет-магазина, либо предложить свой.

Ссылка на интересующий — http://webinside.ru/wicart/

Нужно сделать похожее как на сайте — z95.ru

Задача: У товара может быть несколько параметров

1. Просто товар — нажимаем купить — товар летит в корзину

2. Есть цвета, если 1 цвет, то при нажатии он летит в корзину и в корзине указывается цвет, если несколько цветов, то при нажатии на кнопку купить появляется окно и там выбираем чекбоксами необходимые цвета и они летят в корзину, если чекбоксы не выбраны показываем предупреждение

3. Есть размеры, они могут быть отдельно к товару, а могут быть привязаны к цвету, т.е. выходит товар если указан только один размер, то он летит в корзину с размером, если размеров несколько, то нужно выбрать чекбоксами необходимые (как и с цветом) и они летят в корзину, если есть цвета, то под каждым цветом есть выбор размера чекбоксами и при выборе необходимых в корзину летят цвета с размером.

При нажатии на корзину вылетает окно окно со списком товаров, как в примере, товары можно удалять, добавлять количество (+ или — или написать количество). Если есть параметры (цвет и/или размер) товар должен отображаться один, но под ним списком параметры с возможностью добавления количества и удаления как на сайте z95.ru.

При нажатии оформить заказ попадаем на новую страницу и там так-же список товаров и форма для заполнения своих данных после заполнения и подтверждения заказ сохраняется в базу.