Написать скрипт, который будет подгружать данные google analytics через его api http://rmcreative.ru/blog/post/poluchaem-dannye-google-analytics-iz-php для конкретной страницы сайта (URL) определить за определенный промежуток времени (T): Число заходов из поисковой системы Яндекс и ...
Скрипт корзины покупок
Необходимо допилить скрипт корзины для интернет-магазина, либо предложить свой.
Ссылка на интересующий — http://webinside.ru/wicart/
Нужно сделать похожее как на сайте — z95.ru
Задача: У товара может быть несколько параметров
1. Просто товар — нажимаем купить — товар летит в корзину
2. Есть цвета, если 1 цвет, то при нажатии он летит в корзину и в корзине указывается цвет, если несколько цветов, то при нажатии на кнопку купить появляется окно и там выбираем чекбоксами необходимые цвета и они летят в корзину, если чекбоксы не выбраны показываем предупреждение
3. Есть размеры, они могут быть отдельно к товару, а могут быть привязаны к цвету, т.е. выходит товар если указан только один размер, то он летит в корзину с размером, если размеров несколько, то нужно выбрать чекбоксами необходимые (как и с цветом) и они летят в корзину, если есть цвета, то под каждым цветом есть выбор размера чекбоксами и при выборе необходимых в корзину летят цвета с размером.
При нажатии на корзину вылетает окно окно со списком товаров, как в примере, товары можно удалять, добавлять количество (+ или — или написать количество). Если есть параметры (цвет и/или размер) товар должен отображаться один, но под ним списком параметры с возможностью добавления количества и удаления как на сайте z95.ru.
При нажатии оформить заказ попадаем на новую страницу и там так-же список товаров и форма для заполнения своих данных после заполнения и подтверждения заказ сохраняется в базу.
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