Приветствую, бойцы невидимого фронта :-)

Ищу специалиста, которому под силу написать автокликер для сайта.

Суть - победа в голосовании, насколько я понял, сайт привязывается к кукам и IP адресу.

Ссылку вышлю в личку тому, кого отберу из списка кандидатов.

Работа скрипта должна выполняться в фоне, может по крону или как-то иначе.

Меня устроит и вариант ручного запуска нужного мне количества раз, это не принципиально.

Вход на целевой сайт исключительно через прокси-серверы (список есть в сети).