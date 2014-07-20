Нужно поставить скидочную систему накопительную и разовую от суммы покупки , бонусные баллы и чтоб в личном кабинете пользователь мог увидеть тратить свои баллы , увидел ранее купленные товары и сохраненные адреса доставок www.angelflor.ru
Автокликер для сайта
Приветствую, бойцы невидимого фронта :-)
Ищу специалиста, которому под силу написать автокликер для сайта.
Суть - победа в голосовании, насколько я понял, сайт привязывается к кукам и IP адресу.
Ссылку вышлю в личку тому, кого отберу из списка кандидатов.
Работа скрипта должна выполняться в фоне, может по крону или как-то иначе.
Меня устроит и вариант ручного запуска нужного мне количества раз, это не принципиально.
Вход на целевой сайт исключительно через прокси-серверы (список есть в сети).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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