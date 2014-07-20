Автокликер для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки204 просмотра

Приветствую, бойцы невидимого фронта :-)

Ищу специалиста, которому под силу написать автокликер для сайта.

Суть - победа в голосовании, насколько я понял, сайт привязывается к кукам и IP адресу.

Ссылку вышлю в личку тому, кого отберу из списка кандидатов.

Работа скрипта должна выполняться в фоне, может по крону или как-то иначе.

Меня устроит и вариант ручного запуска нужного мне количества раз, это не принципиально.

Вход на целевой сайт исключительно через прокси-серверы (список есть в сети).

11 лет назад
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

forset
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
11 лет назад
$30
1 день
Отличная работа, Борислав, прямо-таки удивили :-)
Хорошо сформулированная задача, своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

forset
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
11 лет назад